1998 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra, Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği Deli Yürek dizisindeki Zeynep karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Zeynep Tokuş, Kkriyerinin en yoğun döneminde oyunculuğa ara verdi. Evliliğinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

YOGA EĞİTMENİ OLARAK DEVAM EDİYOR

Meslek hayatında da farklı bir yola yönelen Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Sosyal medya hesabında yoga temalı paylaşımlar yapan eski oyuncunun fit görünümü ve yıllara meydan okuyan değişimi takipçilerinin dikkatini çekiyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Tokuş’un paylaşımlarına sosyal medyada “Güzelliği hiç değişmiyor”, “Bakmalara doyamadım” ve “Muhteşem görünüyorsun” şeklinde yorumlar yapılıyor.