Son dönemde oyunculuğu sık sık tartışma konusu olan Hande Erçel’e sürpriz bir destek geldi. Usta oyuncu Nevra Serezli, Selen Görgüzel’in YouTube programı Cam Masa’da yaptığı açıklamada Erçel’i övgü dolu sözlerle anlattı.

HANDE ERÇEL'E BAKMAYA DOYAMIYOR

Beğendiği oyuncular sorulan Serezli, Hande Erçel hakkında “Hande Erçel’i çok beğeniyorum. Bakmaya doyamıyorum. Hiç de kötü oynamıyor. Kıza haksızlık ediyorlar” ifadelerini kullandı.

HANDE ERÇEL'İ AMERİKAN YILDIZLARINA BENZETTİ

Serezli ''Ayrıca kıza haksızlık ediyorlar, hiç de kötü oynamıyor. O rol ne veriliyorsa ona, o rolü gayet güzel yerine getiriyor. Hep ‘Burada da olmadı, şurada da gene oynamadı’ falan diyorlar, hiç öyle düşünmüyorum. Gayet güzel. Amerikan yıldızları var aynı değerde, aynı romantik komedilerde oynayanlar, komedilerde oynayanlar... Onlardan arda kalır tarafı yok" diye ekledi.

Usta oyuncunun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.