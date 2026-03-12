Diyarbakır’da babasının cinsel istismarına uğrayan N.E., hukuk mücadelesinde, kamuoyunda büyük tepki çeken "beraat" kararı kesinleşti. Üst mahkeme, babanın suçüstü yakalanmasına rağmen verilen beraat kararını yerinde bularak itirazları reddetti.

MAHKEME 'RIZASI VAR' DEDİ, BABAYA BERAAT VERDİ

Olayın ardından açılan davada, öz kızını istismar eden baba E.E. önce 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu karar daha sonra, N.E.'nin tehdit altındayken şikayetini geri çekmesi ve "genç kızın rızası olduğu" iddiasıyla bozuldu. Jandarma ekiplerinin mahkemede verdikleri "suçüstü yaptık" şeklindeki ifadelerine rağmen, mahkeme babanın beraatine karar verdi.

ÜST MAHKEME İTİRAZLARI REDDETTİ, KARAR KESİNLEŞTİ

N.E.'nin avukatı, davanın savcısı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu beraat kararına itiraz ederek dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak üst mahkeme; yargılamanın usule uygun yapıldığını, delillerin yeterli olduğunu ve kararda bir hata bulunmadığını belirterek beraat kararını onayladı. Ayrıca Bakanlığın davaya dahil olma talebi de mahkemece reddedildi.

'BANA SAHİP ÇIKIN'

Karar sonrası sesini duyurmaya çalışan N.E., gazeteci Ferit Demir’in canlı yayınına katılarak yaşadığı mağduriyeti anlattı. Adalet arayışından vazgeçmeyen N.E., halka seslenerek; "Yaşadıklarımın duyulmasını istiyorum, lütfen bana sahip çıkın" çağrısında bulundu.

SKANDAL JANDARMA BASKINIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sosyal medyada infial yaratan skandal, 2022 yılının Şubat ayında Diyarbakır’da yaşandı. Devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında duran bir araçta babanın kızını istismar ettiğini fark ederek duruma müdahale etmişti. Baba E.E., mahkemede suçlamaları reddederek sadece "öpüştüklerini" iddia etmiş, üst mahkeme ise jandarma tutanaklarına rağmen "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı vermişti.