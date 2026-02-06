SGK Başkanı Raci Kaya ve AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş emekli maaşlarının düşük olmasının sebebini yaşam süresinin uzamasına bağladı.

Aynı düşünceyi 40 yıl önce dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın da dile getirdiği ortaya çıktı. Özal, “Türkiye’de emekli ortalama 21 yıl yaşıyor. Batı’da bu süre 12 yılı geçmez.

Oralarda 9 çalışana karşılık bir emekli var, bizde ise 2.5 çalışana bir emekli var. Bu durumda memleket batmaz mı kardeşim” diye sormuştu. Özal’ın bu sözleri 40 yıl önceki gazetelere ‘Özal, suçluyu buldu: Emekliler’ başlığı ile manşet oldu