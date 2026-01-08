Edinilen bilgilere göre ünlü oyuncu, bir konut finansmanı markasının yeni yüzü oldu. Reklam çekimlerine başlanan proje kapsamında Akbaba’nın 30 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Bu rakam, magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

TEK BİR REKLAM FİLMİYLE SINIRLI DEĞİL

Magazin gündeminden Umut Ünver’in haberine göre, anlaşma yalnızca tek bir reklam filmiyle sınırlı değil. Akbaba’nın yer alacağı kampanyanın, önümüzdeki dönemde televizyon kanalları ve dijital platformlarda geniş çaplı olarak izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.