Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Oyuncuya olan tepkiler ağustos ayında sanat ve medya sektöründe yaşanan taciz ifşalarıyla birlikte yeniden yükselmişti.

Güven kadrosunda yer aldığı '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden, projeye zarar vermemek adına ayrıldığını duyurmuştu.

Kendisine destek veren oyuncu arkadaşları da olmuştu. O isimlerin başında Günay Karacaoğlu gelmişti.

Karacaoğlu, Ozan Güven'e desteğini "Ben Günay Karacaoğlu. Kadınım. Ozan'la 35 yıldır yan yanayız, kimi zaman sahnelerde kimi zaman sofralarda, şimdi de yanındayım. Yeniden beraber sahneye çıkana kadar, evde aç oturma, gel, taze fasulye var" ifadeleriyle açıklamıştı.

"UMARIM KAZANDIKLARINIZ KAYBETTİKLERİNİZE DEĞER"

Şimdiyse Ozan Güven'in Instagram hesabından yaptğı bir açıklamayla dikkat çekti.

Güven "Adalete olan inancımı kaybetmeden beklemek, durmak, susmak. Sabır sen ne güzel hediyeymişsin. Kimileri, birilerinin içeri girmesini istiyor. Kimileri de içerideki sevdiklerinin bırakılmasını. Umarım kazandıklarınız kaybettiklerinize değer" ifadelerini kullandı.