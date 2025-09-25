Oyuncu Ozan Güven'in adı spiker Damla Uğurtürk ile anıldı.
Her şey Uğurtürk'ün Güven'in köpeğiyle paylaşım yapmasıyla başladı.
Hemen akabinde de ikili hakkında "Aşk yaşıyorlar" yorumları yağmaya başladı.
Damla Uğurtürk sessizliğini bozdu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Uff saçma haber. Ozan sevdiğim bir arkadaşım, hatta uzun yıllardır arkadaşım. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan yeni köpeğini görmeye gittim."
Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.
Oyuncuya olan tepkiler geçen ağustos ayında sanat ve medya sektöründe yaşanan taciz ifşalarıyla birlikte yeniden yükselmişti. Güven kadrosunda yer aldığı '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden, projeye zarar vermemek adına ayrıldığını duyurmuştu.