Teknik direktör Fatih Tekke'nin teklif gelmesi halinde satılmasına sıcak baktığı Ozan Tufan'a talip çıktı.

Milli oyuncunun Rusya'ya transfer olması beklenirken anlaşma son anda bozuldu.

BEKLENTİ ÇIKMAZA SOKTU

Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapılan transfer görüşmeleri, son anda olumsuz noktalandı. 61 Saat’in haberine göre bordo mavili ekip ile Moskova temsilcisi anlaşma sağlama yaklaşsa da traflar arasında yapılan görüşmelerde Trabzonspor’un bonservis beklentisi devreye girdi.

Rus kulübü, Ozan için herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemediğini bildirdi. Bu talep kabul görmeyince transfer süreci rafa kaldırıldı. Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağlanamaması sonrası Ozan Tufan’ın geleceği yeniden belirsizliğe büründü.

Trabzonspor yönetimi, Ozan Tufan gibi yüksek maaşlı isimlerin bedelsiz ayrılmasına sıcak bakılmıyor. Ozan Tufan'a uygun bir teklif gelmemesi durumunda milli oyuncunun takımda kalması da ihtimaller içinde.