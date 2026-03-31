Haberi CHP’de siyaset yaptıktan sonra AKP’li olan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan verdi ve “Mesut Başkan muradına erip mesut olabilir, katılım bu hafta grup toplantısında” dedi.



CHP lideri Özür Özel de “Tosuncuk Özarslan, aynı topuklayan Efe gibi yolsuzluk iddialarından kurtulmak için AKP’ye katılmak istiyor, belediye meclis üyelerine de AKP’ye geçmeleri için telkinde bulunuyor’’ demişti.





CHP'DEN AYRILIŞI OLAY YARATMIŞTI



Özarslan, 8 Şubat'ta CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hakaret davası açmıştı.



Özel, CHP'den istifa gerekçesini kendisine hakaret edilmesi olarak gösteren Özarslan'a tepki göstererek, Özarslan'ın hakkında yürütülen soruşturmalardan ötürü AKP'ye katılmak amacıyla CHP'den istifa ettiğini ve günlerce telefonlarına dönüş yapmadığını ileri sürmüştü.







