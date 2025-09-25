Yeşilçam yıldızlarından siyasi isimlere kadar birçok önemli isimleri ağırlayan İstanbul’un ikonik oteli Yeşilyurt’taki Çınar, 66 yıllık serüvenin sonuna geldi.
Otelin yıkımına başlandı. İngiltere’de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alınan tarihi otel, Türkiye’nin yerli ser alınan tarihi otel, Türkiye’nin yerli sermayeyle inşa edilen ilk 5 yıldızlı oteliydi.
PRENSESLERİ AĞIRLADI
İstanbul'un simgesi Çınar, artık orada kalanların anılarında yaşayacak. O isimlerden biri yazarımız, Uğur Dündar, 1961 yazında otelde cankurtarandı.
Komedyen Cem Yılmaz, 1988’de Çınar’da staj yaptı.
Çınar, İngiltere Prensesi Anne’den Prens Rainier- Grace Kelly’ye kadar birçok ünlü ismin de adresi oldu.
YEŞİLÇAM’IN MEKANI ÇINAR
Çınar Otel, Galatasaray’ın kamp yeri, yılbaşı eğlencelerinin mekanı, eski Türk filmlerinin arka planıydı. Necmettin ve Nermin Erbakan, 10 Ocak 1967’de Çınar’daki düğünle evlendi.
Dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı Bilderberg Toplantıları’nın sekizincisi 18-20 Eylül 1959 tarihleri arasında burada yapıldı.
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 1962’de Çınar’da kaldı.