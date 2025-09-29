

Aile kriziyle karşı karşıya kalan Özcan Deniz, İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Şarkılarıyla sevenlerine güzel bir gece yaşatan Deniz, yaptığı açıklamalarıyla herkesi endişelendirdi. 30 yıllık sahne hayatında sayısız şarkıya imza atan Deniz'in konuşması veda mesajı olarak algılandı.

AİLE KRİZİ SONRASI DUYGUSAL AÇIKLAMA

Ağabeyi Ercan Deniz'le parasal kriz yaşayan ve eşi Samar Dadgar da kadar uzanan olayda abi-kardeş karşılıklı koruma talep etmişti. Tüm yaşanılanlar sonrası ünlü şarkıcıdan veda gibi bir açıklama geldi.

SAHNEDE VEDA KONUŞMASI YAPTI

Konser sırasında bir anda mikrofonda veda açıklaması yapan Deniz, "Hayat beni istemediğim bir yere sürüklüyor" diyerek şu cümleleri sarf etti:

"İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim."

Deniz'in bu sözleri "Müziği bırakıyor mu?" yorumlarına neden oldu.

Annesi ve ağabeyiyle yaşadığı sorunlardan dolayı zor günler yaşayan Özcan Deniz'in duygusal halleri de gözlerden kaçmadı.

Hayranları da bu konuşmadan sonra endişe duymaya başladı.