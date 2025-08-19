53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar yayınlayan şarkıcı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. Şubatta da kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmış, anjiyo olmuştu.

Özcan Deniz geçenlerde de abisi Ercan Deniz hakkında "Evime gelerek beni ve ailemi ölümle tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ercan Deniz ise kardeşinin "Sosyal medya ve basın yoluyla bana psikolojik şiddet uyguladığını" öne sürmüştü.

Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasaklamıştı.

Anne Kadriye Deniz de başından bu yana Ercan Deniz'in yanında oldu ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a olan kini gün geçtikçe daha çok arttı.

Özcan Deniz son olarak sosyal medya hesabından ailesinin, en çok da annesinin kendisinden çaldığı 40 yıl için 40 adet paylaşım yaptı, ağır cümleler kurdu.

"KARNIMA DAKİKALARCA TEKME ATTI"

Sonrasında da Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar açıklama yaptı, ilk kez kaynanasından gördüğü şiddeti, detaylarıyla anlattı.

Samar Dadgar yerde yatarken Kadriye Deniz'in karnına dakikalarca tekme atmaya başladığını söyledi.

Kadriye Deniz'in kendisini tekmelerken ayağında olan pembe çorapları ve terliklerini asla unutmayacağını dile getirdi. Kendisine tekme savurduğu sırada, Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını harcadığını ve "Vurma kızım yazıktır" diyerek suçu Yurda'nın üstüne atmanın yolunu yaptığını vurguladı.

Ardından yatağa fırlatıldığını söyleyen ve kafası yarılmış bir şekilde Özcan Deniz'le yüz yüze geldiklerini belirten Samar Dadgar, "Duvarda ayna vardı hatırlıyorum, kendime bakıyordum ama ses duymuyordum, kulak komple gitti. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ne olacak şimdi? Neydi bu?" ifadelerini kullandı.

Olayları hatırladığında hâlâ tüm vücudunun titrediğini söyleyen Samar Dadgar, iddia edilenin aksine orada Özcan Deniz'in kimseye vurmadığını ve eşinin "zalim kadına bile" el kaldırmayacağını vurguladı.

Yurda ve Kadriye Deniz'in odadan çıkarılmalarına rağmen hâlâ kapıyı kırmaya çalıştıklarını anlatan Samar Dadgar, olay günü de hastaneye haber olmasın diye götürmediğini açıkladı.

"Özür beklemedim ve beklemiyorum herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Evet ben de bir annenin, bir babanın kızıyım. Büyü yapılmış halim böyle ise vay halime! Herkesi kucaklıyorum, kalın sağlıcakla" dedi.



Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz, dün 31 yaşına basan eşi Samar Dadgar'a doğum günü partisi düzenledi. Kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Deniz, "Mutlu yaşların olsun canım benim. Her geçen yıl daha deniz, daha bahar, daha yağmur ve daha derin. İyi ki doğdun aşkım" ifadelerini kullandı.

DENİZ'İN OĞLU KUZEY İLE AYNI KAREDE

Pasta mumlarını üflemeden önce dilek tutan Dadgar, eşi ve Deniz'in oğlu Kuzey ile poz verdi.