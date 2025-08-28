Özcan Deniz uzun süre menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz’le maddi konularda anlaşmazlık yaşayınca kardeşler mahkemelik olmuş, birbirlerine karşı çeşitli davalar açmıştı.

Yaşanan anlaşmazlıklar aileyi ikiye bölmüş, Özcan Deniz abisinin kendisini öldürtmek için tetikçi aradığını öne sürerek onu ve annesini hayatından çıkardığını açıklamıştı. Şarkıcının eşi Samar Dadgar da kayınvalidesi ve görümcesinden şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Uzun süredir gündemden düşmeyen Deniz Ailesi'nde sular duruldu.

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in protokol imzaladığı, şarkıcının ağabeyine iki villa verdiği ve aralarındaki sorunların bu hamleyle çözüldüğü öne sürülmüştü...

İddia 'Beyaz Magazin' programında dile getirilmiş ve barış haberini anne Kadriye Deniz'in verdiği belirtilmişti:

"Özcan Deniz iki villayı Ercan Deniz'e vermiş, protokol imzalanmış. Kadriye Anne bizi aradı. 3-4 gündür İstanbul'daymış. 'Dün gece 24.00'te protokol imzalandı. İki villayı Ercan'ın üzerine geçirdi. Ben de Aydın'a döndüm. Tedavilerim var ama geri geleceğim' dedi."

İŞİN ASLI BAŞKA ÇIKTI

Ancak işin aslı çok başka çıktı.

'Bi Bakalım' programında Ercan Deniz'in silah ile kardeşlerinin yaşadığı villaya gittiği ve "Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm" diye tehditler savurduğu iddia edildi.

JANDARMADAN OLAYA MÜDAHALE

Olayın ardından Zekeriyaköy'e jandarma ekiplerinin villaya gidip müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

Gerilimin ardından Özcan Deniz’in, ağabeyiyle arasındaki sorunları azaltmak amacıyla Zekeriyaköy'deki iki villasını devrettiği ve bu sayede kısmen barış sağlandığı bildirildi.