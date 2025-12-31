Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz eylül ayından beri kanserle mücadele ediyor. Şarkıcının kardeşi Yurda Gürler, geçenlerde annesinin kemoterapi tedavisi gördüğünü söylemişti. "DAYAN ANNEM" Kadriye Deniz dün gece hastaneye kaldırıldı. Yurda Gürler ambulansın fotoğrafını; "Dayan annem" notuyla paylaştı. Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki kavgaya anne Kadriye Deniz de dahil olmuştu. Oğullarına "barışın" diyen Kadriye Deniz, sonrasında yaptığı paylaşımla Özcan Deniz'i sildiğini duyurmuş ve gelini Samar Dadgar'a sert sözler söylemişti.

