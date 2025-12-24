Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz eylül ayından beri kanserle mücadele ediyor.

Ünlü şarkıcının kardeşi Yurda Gürler sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam."

"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın."

Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki kavgaya anne Kadriye Deniz de dahil olmuştu. Oğullarına "barışın" diyen Kadriye Deniz, sonrasında yaptığı paylaşımla Özcan Deniz'i sildiğini duyurmuş ve gelini Samar Dadgar'a sert sözler söylemişti.