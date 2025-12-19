Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın boşandıktan sonra aradığı aşkı Samar Dadgar'da buldu.Deniz, İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile 2023 yılında dünyaevine girdi.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Samar Dadgar, YouTube programında Özcan Deniz'den nasıl evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Programda konuğunun "Nasıl evlilik teklifi aldın?" sorusuna yanıt veren 31 yaşındaki Dadgar, şu ifadeleri kullandı:

"Özcan'la bir düğüne gittik. Gelin çiçeğini elime verdi, 'Hadi hayırlı uğurlu olsun, Allah bir yastıkta kocatsın' dedi. O kadar bozuldum ve sinirlendim ki..."

"BEKLENTİM 'BENİMLE EVLENİR MİSİN?' DİYE SORMASIYDI"

Sonrasında Kıbrıs'a gittiklerini ve sahnede olan Özcan Deniz'i çektiğini söyleyen Dadgar, "Konserde bizim şarkımızı, Gökhan Kırdar'ın Yerine Sevemem' şarkısını söylerken elinde kutuyla yanıma geldi. Açtı tek taş vardı içinde" dedi.

"Nasıl sinirlendim, çünkü beklentim 'Benimle evlenir misin?' diye sormasıydı" diyen Samar, "Uzunca konuştu, aslında onu söylemiş ama ben duymuyorum. Yüzüğe bakıp 'Tektaş... yeni yıl hediyesi' falan diye söylenirken eğilip ayakkabımın bağcığını bağladım ve 'Hadi gidelim' dedim" ifadelerini kullandı.