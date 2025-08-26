

53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Sosyal medyada peş peşe imalı mesajlar yayınlayan Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. Şubatta da kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmış, anjiyo olmuştu.

Özcan Deniz geçenlerde ise abisi Ercan Deniz hakkında "Evime gelerek beni ve ailemi ölümle tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı. Ercan Deniz ise kardeşinin "Sosyal medya ve basın yoluyla bana psikolojik şiddet uyguladığını" öne sürdü. Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulundu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.

Anne Kadriye Deniz de başından bu yana Ercan Deniz'in yanında oldu ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a olan kini gün geçtikçe daha çok arttı.

"KARNIMA DAKİKALARCA TEKME ATTI"

Samar Dadgar ise geçenlerde ilk kez kaynanasından gördüğü şiddeti, detaylarıyla anlattı. Dadgar Kadriye Deniz'in karnına dakikalarca tekme atmaya başladığını söyledi.

Kendisine tekme savurduğu sırada, Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını harcadığını ve "Vurma kızım yazıktır" diyerek suçu Yurda'nın üstüne atmanın yolunu yaptığını vurguladı.

Ardından yatağa fırlatıldığını söyleyen ve kafası yarılmış bir şekilde Özcan Deniz'le yüz yüze geldiklerini belirten Samar Dadgar, "Duvarda ayna vardı hatırlıyorum, kendime bakıyordum ama ses duymuyordum, kulak komple gitti. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ne olacak şimdi? Neydi bu?" ifadelerini kullandı.

Olayları hatırladığında hâlâ tüm vücudunun titrediğini söyledi. "Özür beklemedim ve beklemiyorum herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Evet ben de bir annenin, bir babanın kızıyım. Büyü yapılmış halim böyle ise vay halime! Herkesi kucaklıyorum, kalın sağlıcakla" dedi.

"YENİ KARAKTERE DOĞRU ADIM ADIM"

Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti. Sürpriz bir imaj değişikliğine giden Deniz, yeni halini Instagram'da paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Son olarak 'Kızıl Goncalar' dizisinde yer alan Deniz "Yeni karaktere doğru adım adım" diyerek yeni bir projenin sinyallerini verdi.