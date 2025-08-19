Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KARŞI İTTİFAK MESAJI

Muhalefet partileri arasında bir sonraki seçimde Erdoğan’a karşı bir ittifak olabilir mi sorusuna cevap veren Ümit Özdağ, ittifak olabileceği mesajını verdi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Sözlerinin devamında İYİ Parti’ye değinen Özdağ, şöyle konuştu:

“Şimdi Bahçeli'yle Öcalan'ın ittifak yaptığı bir durumda bizlerin “armudun sapı, üzümün çöpü” diyerek bir araya gelmemek gibi bir düşüncemiz olabilir mi? Bunu millete anlatabilir miyiz? Hayır anlatamayız.

Onun için hep bir araya gelmenin şartlarını oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Konuşmak için çok erken. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Ama muhakkak Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek.”

CHP ve Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin de konuşan Ümit Özdağ, “Siyaset mümkün olanın sanatıdır. Türkiye bir tek muhalefete ve bir tek adaya bağlı kalamaz. Birçok aday çıkabilir ortaya.” şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli’nin sözlerine de değinen Zafer Partisi lideri şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bahçeli, ‘ikinci bir Cumhuriyet’ten bahsediyor. Birinci cumhuriyetin kurucu önderi Atatürk, ikinci cumhuriyetin kurucu önderleri ise Bahçeli, Erdoğan ve Abdullah Öcalan.”