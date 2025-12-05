Cem YILDIRIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ekim 2026’da erken genel seçim çağrısı yaparak “AK Parti ve Cumhur İttifakı artık Türkiye’yi taşıyamıyor, Cumhuriyetimizin varlığı tehdit altında” dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Ok yaydan çıkmıştır, gemileri yaktık” sözlerini hatırlatan Özdağ, “Sadece gemileri değil, Atatürk Cumhuriyeti’ni baştan sona yakmaya hazırlanıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Özdağ, Cizre’ye gelen KDP Başkanı Mesud Barzani’nin uzun namlulu silahlı korumalarıyla görüntülenmesine tepki göstererek “Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine saldırıdır. Resmî ziyaretlerde yakın korumalar tabanca dışında silah taşıyamaz. Bu rezalete neden olanlar hakkında işlem yapılmalıdır” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisinin Heybeliada Ruhban Okulu’nun Eylül 2026’da açılacağı yönündeki açıklamasını da eleştiren Özdağ, “Türk hükümeti adına konuşma yetkisi var mı?” diye sordu. PKK yöneticilerinin, Öcalan serbest bırakılmadıkça adım atmayacaklarına yönelik açıklamalarına ise “Bu şımarıklığın nedeni iktidarın zaaf içindeki politikalarıdır” tepkisini gösterdi.