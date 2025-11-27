Ümit Özdağ, Sözcü TV’de yayınlanan İpek Özbey ile Özel Röportaj’ın konuğu oldu. Özdağ, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı’dır’ sözlerini değerlendirdi, Bahçeli’ye sorularını sıraladı:

1- Bu süreç Türkiye’yi nasıl bütünleştirecek?

Bahçeli, geçen hafta TBMM’de yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak için devreye giren siyasi devşirmelerin devlet-millet kenetlenmesini anlayabilecek yetenekleri elbette yoktur. Hep dediğimiz gibi her şey Türkiye içindir” demişti. Bahçeli bu süreç başlamadan önce sinyali de şu sözlerle vermişti:

“Önümüzdeki süreçte her şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez.” Aslında, “İnşallah Türkiye parçalanmaz” diyor. Türkiye’yi değiştirecek, parçalayacak bu potansiyele sahip bir süreç mi devletle milletin bütünleşmesini sağlayacak. İkincisi sorum, devlet-millet kenetlenmesi için Abdullah Öcalan ve PKK terör örgütüyle mi görüşmek gerekiyor?

Özdağ’a göre bu ziyaret, TBMM’yi terör örgütü liderinin ayağına giderek resmi muhatap haline getirme ziyaretiydi. Artık Öcalan bir siyasi kimlik haline gelmiş oldu.

2-15 bin şehit varken nasıl kenetleneceğiz?

PKK terör örgütü 15 bini asker, polis, öğretmen, savcı, doktor, jandarma, korucu, sivil vatandaşa öldürdü. 35 bin kişi de Abdullah Öcalan’ın dağlara sürükleyip güvenlik güçlerimiz ile girdiği çatışmalarda öldü. Şimdi bunların sorumlusu bu adamla yapılan görüşmelerle Türkiye’de devlet-millet kenetlenmesi mi sağlanacak?

3-Türk-Kürt-Arap üçlüsü nereden çıktı?

Peki devlet-millet kenetlenmesi milleti Türk-Kürt-Arap diye üç etnik gruba bölerek mi bağlanacak?

4-Peki 2024’e kadar siz neden karşı çıktınız?

Madem bu sürece karşı çıkanların akılları yetmiyormuş, peki 1984’ten 2024’e kadar siz de karşı çıkmadınız mı kardeşim? Sizin aklınız yetmiyor muydu, bu sene mi akıl baliğ oldunuz da Öcalan ile görüştünüz? Devlet-millet kenetlenmesini Abdullah Öcalan ile pazarlık yapıp, onun önermiş olduğu şekilde devleti yeniden yapılandırarak mı sağlayacaksınız?

5- Şehit yakınlarına hiç sordunuz mu?

Abdullah Öcalan’a ve PKK’ya karşı olan, bunun için çocuklarını, evlatlarını kaybetmiş binlerce insan var, bu insanlara sordunuz mu, bunlar ‘evet’ diyor mu?

6- Pazarlıkta devlet yeniden mi şekillendi?

Abdullah Öcalan ile yaptığınız pazarlıkla devleti şekillendirerek devlet millet kenetlenmesi mi sağlayacaksınız?

7- Yarın başkaları da kurucu önder olur mu?

Bebek katili dediğiniz Abdullah Öcalan’a kurucu önder noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen ve Fethullahçılara ne diyeceksiniz siz? Aynı şeyleri bir başka terör örgütü söylerse, yalandan kendisini lağvettiğini söylerse “Bunları da affedelim, zaten başları alnı secdeye değiyordu mu” diyeceksiniz?

8- Bebek katili nasıl kurucu önder oldu?

Ne değişti kardeşim, bir bebek katili olmaktan Abdullah Öcalan nasıl çıktı da ‘kurucu önder’ haline geldi?

9- Öcalan’ın statü talebi nedir egemenlik mi?

Abdullah Öcalan statü istiyor, “Anayasaya Kürtler, Türkler ile eşit millet olarak girecek” diyor. Hepimiz eşitiz zaten. “Ben o eşitlikten bahsetmiyorum” diyor. Ben bir millet olarak Kürtlerin de anayasada Türklerle eşit olmasını ve egemenliğini paylaşmasını istiyorum” diyor.

Peki siz, Abdullah Öcalan’ın bu talebini kabul ederek milletin egemenliğini paylaştırarak, PKK terör örgütünü egemenliğe ortak ederek, devleti yeniden kurarak mı devlet-millet egemenliğini sağlayacaksınız? Yok böyle bir şey!

10- Konuşmadık ne kalmıştı?

Bütün bu müzakere süreci başlamadan önce Öcalan’ın kendisiyle görüşmeler yapılmıştı zaten. Orada bir sonuca ulaşılmış, bunlar yazılı bir metin haline getirilmişti. Öcalan ile yeryüzü üzerinde söylenmemiş bir söz, konuşulmadık hiçbir şey bırakılmadı. Yani Öcalan, bu kendisine giden üç milletvekiline, Türkiye Cumhuriyeti devleti yetkililerine, istihbaratçılara, askerlere söylemediği yeni şeyler mi söyledi? Hayır. Üç saat konuşmuşlar. Hadi 2.5 saatinde onun konuştuğunu düşünelim. Yahu bunun öncesinde konuşulmuş 25 bin saat var. Bu 25 bin saatte konuşmadıklarını, 2.5 saatte mi konuştu?

Özdağ’a göre Öcalan villaya çıkacak, evlenecek ve eşi aracılığıyla dünyayla temas kuracak

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a göre, İmralı Adası’ndaki Cezaevi’nde 1999’dan beri mahkum olan Abdullahp Öcalan aşama aşama serbest kalacak. İşte Özdağ’ın iddia ettiği o aşamalar:

-Öcalan önce aşamalı olarak serbest bırakılacak.

-Öcalan bir süre İmralı’daki villada yaşayacak.

-Özel kalem müdürü olacak biriyle evlenecek.

-İmralı’dayken eşi aracılığıyla dünyayla temas kuracak.

-Öcalan, bu arada dışarı çıkarılıp geri getirilecek,

-Son aşamada da tamamen serbest bırakılacak.