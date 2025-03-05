Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV’yi izlemek için dilekçe vermesine rağmen hâlâ yasağın kaldırılmadığını söyledi.
Sosyal medya hesabından SÖZCÜ TV programcısı Serap Belovacıklı’ya seslenen Özdağ, “SÖZCÜ TV izlemek için dilekçe vermeme rağmen hâlâ izleyemiyorum. Bundan dolayı milli duruşunuzu ancak gazetelerde okudum. Size gösterilen ahlaksızca tepkileri kınıyor, sizi içtenlikle tebrik ediyorum” dedi.
Belovacıklı, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk’ün 27 Şubat’ta Öcalan’ın çağrısını Kürtçe okunduğu sırada “Yapılan açıklamayı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde konuşulan resmi dil olarak Türkçe yaptıklarında ekrana getireceğiz” demişti.