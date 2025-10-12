Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Milliyetçi Kongre Derneği'nin düzenlediği kongrede konuştu.

Ankara'daki kongrede konuşan Özdağ, sürecin bu şekliyle devam etmesi halinde DEM Parti'nin oylarını artıracağını belirterek şunları söyledi:

"SÜREÇ BÖYLE DEVAM EDERSE..."

"Seçimler yaklaşırken, "Milliyetçilerin iktidarı' çok güzel bir slogan bu. Çok uzak bir proje mi? Hayal mi? Bence değil. DAM ittifakı gidiyor. DEM, AKP ve MHP'nin oluşturduğu DAM ittifakı gidiyor. Bu ittifakın bir partisi oylarını yükseltecek. Kim? DEM.

DEM'in oyları 2013 Haziran'ında olduğundan daha fazla olacak bu süreç böyle devam ederse. 2015 Haziran'da DEM en yüksek oyunu almıştı yüzde 13,5

Ancak AKP ve MHP oylarında trajik bir düşüş yaşanacak onlar açısından Haziran 2015'ten çok daha fena olacaklar.

Onlar iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi.

"BİZ DE MÜSAVAT BAŞKANLA BİRLİKTE KAHVE İÇERİZ"

Ben de bu noktada diyorum ki; Herhalde Devlet Bahçeli'yle Abdullah Öcalan'ın birbirlerine övgüler dizerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkanla birlikte kahve içeriz."

"DÜNDEN BUGÜNE BİRİZ, BERABERİZ"

Özdağ'ın ardından konuşan Dervişoğlu, "Ümit Hoca konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı" diyerek şunları söyledi:

"Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan yöntemden kaynaklı bir takım sorunlar yaşadığımız söylenebilir ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek size haksızlık etmek anlamına gelir."