Başak KAYA/ Yavuz ALATAN

CHP 102. yaşını yarın kutlayacak. CHP’nin, tarihinde görülmediği kadar dava ve belediye operasyonları gölgesinde kutlayacağı yeni yaşı zorlu geçecek.

15 Eylül’de ‘Mutlak Butlan’ davası görülecek. İBB operasyonları iddianamelerinin ekim ayı itibariyle çıkması bekleniyor. Akıllardaki soru ise mutlak butlan kararı çıkması durumunda yargı baskısına karşı CHP’nin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği…

CHP’yi önümüzdeki aylarda sancılı bir süreç bekliyor. Mahkemeden 15 Eylül’de mutlak butlan davası ile ilgili kararın çıkması bekleniyor. Zorlu sürece ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

SANCILI SÜREÇ

-CHP genel merkezi, mutlak butlan kararına karşı olağanüstü kurultay kararı aldı. Amaç Kılıçdaroğlu geri dönerse altı gün içinde kurultaya gitmesini zorlamak.

-Mutlak butlan kararı çıkarsa eski Parti Meclisi üyeleri de görevlerine geri dönecek. MYK yeniden şekillenecek.

-21 Eylül’de yapılacağı ilan edilen 22. Olağanüstü Kurultay’ın yapılıp yapılmayacağı da tartışma konusu.

-Hem partiye yönelik yargı kararları hem de belediye başkanlarına yönelik operasyon ve yargılama süreçleri nedeniyle gelecek dönemde CHP’nin üzerindeki “yargı baskısının” artacağı vurgulanıyor.

55 dakikada 10 km koştu, Erdoğan’ı koşuya davet etti

CHP’nin Eymir Gölü’ndeki 102. Yıl Koşusu’na katılan CHP lideri Özgür Özel, 10 kilometreyi 55 dakikada koştu.

Özel, bir soru üzerine, “Gelsin 100 metreyi beraber koşalım” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davette bulundu. Özel ve beraberindekiler, daha sonra ODTÜ ormanına fidan dikti. ‘İmamoğlu’na özgürlük’ yazan tişörtlerin dağıtıldığı koşuda Özel, 1923 numaralı tişörtle koştu.