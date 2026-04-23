CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftalardır kamuoyunda tartışmalara neden olan 'ara seçim' gündemiyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.



Kurtulmuş görüşmede “Partiler arasında uzlaşma sağlandığı taktirde kendisine görev düşebileceğini’’ söyledi. Özel de “Uzlaşıyı aramak Meclis Başkanı’nın görevleri arasındadır’’ dedi.





'BUNA ÇAKALLIK DENİR'



Özel, 22 milletvekilinin istifası halinde 30 boşluk ile ara seçimin zorunlu hale gelmesi konusunda ise “Hiç sıkılmadan ‘20’sini kabul ederiz 2’sini etmeyiz’ diyorlar. Buna çakallık denir. Biz haziranda erken seçime de varız. Ben arkama milletin rüzgârını almışım. Anayasanın arkasına saklanıp, anayasayı çiğnemeye çalışmasınlar” dedi.



'130 AKP'Lİ GELİR'



Özel gazetecilerin sorusu üzerine “Sine-i Millet’’ konusunda da ‘’Meclis’te, belediyelerde görevimizin başındayız. Her formülü tüm seçenekleri ile değerlendiriyoruz. Sine-i miller ise bugün ara seçimden kaçanlar davul - zurna ile ara seçime koşarlar. Boşalttığımız 130 yere 130 AKP’liyi seçerler. Sine-i millete döndükten sonra ara seçime girecek halin yok ya. Ondan sonra da anayasayı değiştirir, memlekete felaketi yaşatırlar. Hassas bir hatta yürüyoruz. O yüzden milletin elimize tutuşturduğu bayrağı bırakmayız” cevabını verdi.



'ÇÖZÜM SÜRECİ NE OLDU?'



PKK elebaşı Öcalan’ın ‘muhalefetin süreci yeterince üstlenmediğini’ belirten ifadeleri sorulan Özel şunları söyledi: “Bugünün ikinci partisi AK Parti’yi kastediyor herhalde. Çünkü benim Öcalan’la görüşen MİT görevlilerim yok, devlet görevlilerim yok, arada bir hattım yok, bir bağım yok. Daha önceden kendisine bir taahhüdümüz olmadı ki gerisine düşelim. Muhalefet geriye düşüyor derken AK Parti’nin muhalefete düştüğü gerçeğinden hareket ediyor olabilir diye düşünüyorum.”