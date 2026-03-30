CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sincan Cezaevi'nde Birgün muhabiri İsmail Arı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü.

Tanju Özcan'ın "vakfa bağış toplamaktan öğrencilere burs vermekten" hapse atıldığını savunan Özel şöyle devam etti:

"Sayın İsmail Arı'nın içeride tutulmasının sebebi, Erdoğan'ın ve ailesinin dahil olduğu 20 üzerinde haber yapmak.

Sonra Yunus Emre Vakfı. Buradan ilk kez açıklıyorum. Yunus Emre Vakfı ile ilgili haberleri İsmail Arı'dan okudum. Sonra da o haber kapsamının dışına da çıkmadan bir kısmını da dışarıdan okudum.

Ben o haberi dile getirdim. Bunun için bana dava açtılar.

Dava tamamlandı. Şimdi İsmail Arı'ya da bahsettim avukatlarına vereceğim.

"GAZETECİLERE GÖZDAĞI VERMEK İÇİN YAPILIYOR"

Hakim diyor ki, bir Yunus Emre Vakfı bu vakıfta atılan imzalar alınan ihaleler, yapılan birilerine verilen ihaleler ki ihalenin olmadığı ortaya çıktı. Yapılan ödemeler bunlar kamu yararı ile ilgilidir. Somut deliller ortaya konmuştur. Bu siyasetin konusudur. Kamuoyunun bilmek hakkıdır. Arkadaşlar gazetecilikte zaten bunun mesleğidir. Gazetecinin yaptığı iş de kamu adına yapılıyor. Ben o davadan beraat ettim arkadaşlar. Ben o haberi dile getirdim ve hakim o davayla ilgili tazminata hükmetmedi. ve dedi ki bu siyasetin konusudur. Kamunun bunu bilmek için çaba sarf etmesi bir siyasetçinin yapması gereken iştir. Ve bunun kaynağı İsmail Arı'nın haberidir arkadaşlar. İsmail Arı'yı siz bundan nasıl burada tutuyorsunuz?

O yüzden buradan bir uyarıda bulunacağım. İsmail Arı 9 gündür tutuklu. Yakında tutukluluğa itirazı olacak. Bakın Nacho Sanchez Türkiye raportörü. Nisan ayında rapor çıkacak. Nisan ayında Türkiye ile ilgili ve giden heyetimize iki tutuklu gazetecinin durumlarını soran hem Ali'nin hem İsmail'in durumlarını soruyor.

Her giden Türk parlamentere durduk yerde Nisan ayı raporuna Türkiye'de iki gazetecinin hatta üç gazetecinin tutuklu olan durumları bu rapora Merdan Yanardağ, Ali Can Uludağ ve İsmail Arı'nın durumları rapora girecek.

Niye girsin? Bu raporlara göre Türkiye'de demokrasinin durumuna bakılıyor. Türkiye'ye yatırım yapılıyor yapılmıyor geliniyor gelinmiyor. Herkes o raporu okuyor. Neden bir adım daha geriye götürüyorsunuz ifade özgürlüğünü?

Gazetecilerin haber yapma hakkını? Bu konuyu bir kez daha dikkate sunmak isterim. Bu arada da İsmail Arı'nın gözaltına alındığı sırada Tokat'ta 3 ayrı yere yani 3 akrabasına eşinin eş zamanlı operasyon yapıldığını ikisinin jandarma, birinin polis tarafından yapıldığını gittikleri evlerde bir bayram ziyaretinden henüz çıkmış ya da gelmemiş olduğu eve jandarmaların yollandığını ve bu işin topu topu yatarı bile olmayan bir tane tweet ve açılan davada da yatarı bile olmayacak bir iş için yapıldığını bunun büyük bir gözdağı için bütün gazetecilere gözdağı vermek için yapıldığını dikkatlerinize sunarım. Ümit ediyorum

ETİMESGUT OPERASYONU

Etimesgut Belediyesi kendi açıklamasını da yaptı. Beldiye yönetiminin şikayetiyle yürütülen bir soruşturmadır. Belediyece fark edildiğinde bir suç duyurusunda bulunulmuştur. Bizimle ilgili bir husus yok."

"KİM ADAY OLURSA OLSUN BUNLARI SİLİP SÜPÜRECEK"

CHP lideri Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasındaki sözleri nedeniyle açılan soruşturmayı da değerlendirdi.

Özel şunları kaydetti:

"İmamoğlu hakkında açılan bütün davalar tamamen bir siyasetçiyi siyaset yasağı olsun diye cezalandırmak için açılıyor.

Neden korkuyorlar: İstinaftan mahkemeden döner aday olursa bizi siler süpürür diye korkuyorlar. Ekrem İmamoğlu aday olamadığı noktada aday kim olursa olsun bunları silip süpürecek.

Erdoğan'ın karşısında CHP'nin adayı yüzde 60 altında oy alırsa iktidara gelsek bile seçim sonucunu başarısızlık sayacağım."