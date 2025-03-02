Aldatmaya dair ipuçlarını araştıran Venus Investigations'ın kurucusu Cassie Crofts, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aldatma şüphesi olan kişilerin artık WhatsApp veya Facebook Messenger gibi klasik mesajlaşma uygulamalarını kullanmadığını, bunun yerine Apple'ın Notlar (Notes) uygulamasını tercih ettiğini söyledi.

UYGULAMAYI GİZLİ MESAJLAŞMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANIYORLAR

iPhone’un Notlar uygulaması genellikle alışveriş listeleri veya günlük hatırlatmalar için kullanılsa da, paylaşılan notlar özelliği sayesinde birden fazla kişinin aynı not üzerinde düzenleme yapmasına olanak tanıyor. Cassie'ye göre, bu özellik bazı kişilerin gizli mesajlaşma yöntemi haline geldi.

Cassie, bu yöntemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

"iPhone’unuz varsa, biriyle paylaşılan bir not oluşturabilirsiniz. Notlara mesajlar yazabilir, okuduktan sonra silebilirsiniz. Hatta bir şifre koyarak kimsenin erişememesini sağlayabilirsiniz."

Bu yöntemin avantajı, mesaj geçmişi bırakmaması ve şüpheli bir partnerin aklına gelmeyecek kadar sıradan bir uygulama olması. Cassie, insanların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Şüphelenen biri muhtemelen mesajları ve Messenger'ı kontrol eder, ama Notlar uygulamasını hatırlayacaklar mı?" dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Cassie'nin TikTok videosu 129 binden fazla izlenme aldı ve kullanıcılar kendi deneyimlerini paylaşarak bu konuya büyük ilgi gösterdi. Bir kullanıcı, "Eski kocam bir ilişki yaşıyordu ve mesajlaşmak için Words with Friends oyun uygulamasını kullanıyordu." diye yazdı.

Bir başka kişi ise bu açığı ortaya çıkardığı için Cassie'ye teşekkür ederek, "Hem onlara fikir verdin hem de biz kadınlara yardımcı oldun" yorumunu yaptı.

Öte yandan bazı kullanıcılar Notlar uygulamasının olumlu yönlerine de dikkat çekti. Bir kişi, "Bu özellik, aile içi şiddet durumlarında güvenli bir şekilde arkadaşlar ve aileyle iletişim kurmak için de kullanılabilir" dedi.