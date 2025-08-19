CHP, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AKP'ye geçmesine tepki için, kentte büyük bir miting düzenledi.

CHP lideri Özel mitingde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de seslendi.

"AK Toroslar çetesi MHP'ye de ayar vermektedir" diyen Özel şunları kaydetti:

"BUGÜN CHP'DİR YARIN MHP OLUR"

“Ve en son bu AK Toroslar çetesi iyice şuurunu kaybetti. Fatih Keleş önce kardeşi ile ağabeyini daha sonra yeğenini, en son 26 yaşındaki oğluyla tehdit edilen, uzak cezaevlerine sürgün denilen, ikide bir tek başına getirilip avukatsız iknaya alınan, iftiraya zorlanan Fatih Keleş’e en son bugün sabah gazetesinin iki gündür manşetlerinden, güya Fatih Keleş bu iftiracıları susturmak için, Fatih Keleş gibi bir pırlanta, güya suikastçı tutmuş, güya bunları ortadan kaldırmak için kiralık katil tutacakmış. Kiralık katili tutacağını söyledikleri kişi Selahattin Yılmaz. Herkes bilsin ki; biz bu kişiyi ne görürüz ne biliriz ne tanırız ne yan yana gelmişiz. Ancak MHP’nin gözbebeğidir. MHP’li Genel Başkan Yardımcılarının yakınıdır. Devlet Bey’in yakınıdır. Buradan bütün Türkiye duysun ki Devlet Bahçeli ‘Yeter davalar çok uzadı. Türkiye’ye zarar veriyor. Bir an önce bitirin’ dediği için AK Toroslar çetesi MHP’ye de ayar vermektedir. Ben bu meydanlardan defalarca söyledim. Bu 19 Mart darbe girişiminin hedefinde şimdilik CHP vardır. Ama asıl hedef sivil siyasettir. Bugün CHP’dir, yarın MHP olur, öbür gün AK Parti olur. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Meczup Mücahit Birinci’yi disipline sevk ederek, partiden atarak bu rezaletten sıyrılamazsın. Cesaretin varsa AK Toroslar çetesini uzaklaştıracaksın, namuslu ve liyakatli savcıları yollayacaksın. TRT’den yayınlayacaksın. İftirayı da dinleyecek millet, cevabını da duyacak. Hiç verilmeyecek bir hesabımız, alnı lekeli bir belediye başkanımız, eli kirli kimse yoktur. Hırsızın partisi olmaz. Hırsızın siyaseti olmaz. Allah bütün hırsızların bin kez belasını versin. Namuslu ve dürüst insanlara sahip çıkmaya devam edecek misiniz? Bir kez daha 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra Cumhuriyet’e sahip çıkacak mısınız? Sandığa, milli iradeye sahip çıkacak mısınız?”