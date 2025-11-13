CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Özel “Delilleri topladın, iddianameye yazdın. Ekrem Başkan’ın kaçma şüphesi mi var? Kaçsa, kurtulursun. Yoksa indirecek seni o koltuktan” diyerek Erdoğan’a yüklendi. Özgür Özel şunları söyledi:

GÖZÜNE BAKMAYA GELDİM: Sayın Erdoğan, bugünkü ziyaretimi şahsınızın talebi üzerine yaptım. Ne demiştiniz? ‘İddianame bir aya kadar çıkar. Birbirlerinin bir ay sonra gözüne bakamayacaklar.’ Ekrem Başkan’ın gözüne bakmaya geldim. ‘İnsanın içine çıkamayacaklar’, insan içindeyiz Allah’a şükür. ‘Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar’, akşam Sultanbeyli’ye beklerim. AK Parti’nin hikayesinin başladığı, ilk belediyeyi kazandıkları ilçede birbirimizin yüzüne bakmaya gidiyoruz.

KAZANMAKLA SUÇLANIYOR: Ekrem Başkanımız seçim kazanmaktan suçlanıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmaya niyet etmekten suçlanıyor. Biz yol arkadaşıyız. Meşru yollardan, siyasi yollardan 28 Mayıs günü sabahleyin ‘değişim’ diyerek yola çıkmışız biz. Partinin Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Olacak, oldu, seçimi de kazanacak.

KES-KOPYALA-YAPIŞTIR: 3 bin 900 sayfa hatalarla, çelişkilerle, hepinizin gördüğü iki ayrı kişinin apayrı suçlardan aynı ifadeyi kes - kopyala - yapıştırla verdiği ya da verdiği iddia edilen hatalarla dolu bir iddianame ile karşı karşıyayız.

DEVLETİN PARASI YOK: Erdoğan’ın şu sözünü hatırlatıyorum. Onun bakanlarının yatak odalarında ayakkabı kutularında ve elbise torbalarından para çıktığında ve kendi oğluyla ‘Paraları sıfırladın mı, onu aldın mı?’ konuşmalarını yaptığında ve o kadar net ortaya çıktığında Erdoğan demişti ki ‘Eğer para devletin parasıysa ortada bir yolsuzluk olur. Paralar devletin değil.’ Ortada bir kuruş devletin parası yok. Utanmadan herkes ‘yolsuzluk iddiası’ diyor. Ekrem İmamoğlu’nun ve arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmedi.

TUTUKSUZ YARGILANSIN: Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün kurucusu, 774 yılla yargılanan kişi dışarıda gezerken diğer bütün arkadaşlarımızın şu anda tutuklu olmaları kabul edilemez. Hem Seyhan, Ceyhan, Adana Büyükşehirler’den, hem Avcılar’dan, hem Beşiktaş’tan içeride yatan belediye başkanlarımızın derhal tutuksuz yargılanmaları, görevlerinin, işlerinin başlarına dönmesi gerekmektedir.

VURGUN YERİM: (Erdoğan’a)Türk siyasetinin görüp göreceği en küfürbaz figür kendisi. Burada Sayın Bahçeli ile Erdoğan’ın birbirine söylediği lafları söylesem yüzünüz kızarır. O zoru görünce Kenan Evren karşısında yumuşayan, atanamayan öğretmene ‘Yalan söylüyorsun’ diyen birisidir. Ondan alınacak siyasette nezaket dersi, siyasette olsa olsa Erdoğan’ın seviyesine indirir. Erdoğan’ın seviyesine inersem siyasette, çıkarken vurgun yerim.”

İDDİANAMEYE TEPKİLER

Belediyecilik nasıl suç olur?

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum. Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın. Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz.

Siyasi boyutu var

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Bu soruşturmanın siyasi bir boyutu var. CHP’ye yönelik ithamlar da var. CHP’yi hedef tahtasına koyan bir çabayı içinde barındırıyor. Türkiye’de bazı yargılamalar birilerinin isteğiyle yapılmış kanaati var. CHP butlan krizinden yeni çıktı. Bugün de bir krize sürüklenmesini istemeleri normaldir. Türkiye’de olan biten pek çok şeyi demokrasi sindiremez.

Erdoğan’ı yenme ihtimaline dava

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: 10 yılda bir aynı filmleri tekrar tekrar izlemek zorunda kalıyoruz? Hemen iddianamenin sayfa sayısı, sanıkların sayısı, ortada çok büyük bir örgütü olduğu görüntüsünü verebilmek için servis ediliyor. Ergenekon olarak adlandırılan davada 2 bin 455 sayfa iddianame deniliyordu. Elbette ki siyasiler de yargılansın. Erdoğan’ı yenebilme ihtimaline göre yargılanmasına karşı çıkıyoruz.

Düzen zedelenir

Barolar: CHP hakkında kapatma davası açılma ihbarına karşı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden16 baro yazılı açıklama yaptı: “Parti kapatma girişimi son derece endişe verici bir gelişme. Siyasi partilerin kapatılmasına yönelik her türlü girişimin demokrasinin gelişimini engellediğini, halkın iradesine zarar verdiğini ve çoğulcu siyasal düzeni zedelediğini vurguluyoruz.”

Zihninizden bile sakın geçirmeyin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Başsavcılık tarafından Yargıtay’a gönderilen yazıya tepki göstererek bunun “tam bir facia” olduğunu söyledi. Davutoğlu şöyle konuştu: “Parti kapatmanın düşünülmüş olması, zihinden geçmiş olması bile bile kabul edilemez. Suç işleyen cezasını çeksin. Parti kapatarak ve siyasi yasaklarla siyaseti dizayn etmeye kalkışmayın.”

SUÇ GELİRİ İDDİASIYLA GEREĞİNİN YAPILMASI İSTENDİ

Başsavcılık’tan Yargıtay’a: CHP temelli kapatılmalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye iddianamesinde, CHP ile ilgili usulsüzlükler gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulacağını açıklamıştı. Başsavcılık tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na altı sayfalık yazı gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen yazıda, CHP’nin “seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik sistematik müdahalelerde bulunduğu” öne sürüldü.

ANAYASA’YA ATIF

Yazıda Anayasa’nın, siyasi partilerin uyacakları esaslara ilişkin 68, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin 69’uncu maddelerine atıf yapıldı.

Yazıda “2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101’ inci ve devamı maddeleri, siyasi partilerin demokratik ve anayasal düzeni ihlal eden, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen malvarlıklarını parti tüzel kişiliğine mal eden eylemlerinin temelli kapatma sebebi olduğunu açıkça düzenlemiştir” denildi, gereğinin yapılması istendi.

Umarım bütün seçilmişler özgürlüklerine kavuşur

Önceki gece tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hapiste son gününün anlattı:

“Çıkarken Ekrem Başkanla karşılaştık. Çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi. ‘Senin çıkman son derece önemli, çünkü sen önce girmiştin. Şimdi senin çıkışın bize çok büyük bir moral oldu’ dedi. Umarım ve dilerim ki yakın bir zamanda Türkiye’de bütün seçilmişler dışarıda olur.” (ANKA)