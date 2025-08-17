CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Buradaki sohbette konuşan Özel, Trabzon’da bulunmaktan, Ortahisar Belediyesini ziyaretten mutlu olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ına denk gelen, 413 belediye ile başlayan bir büyük başarıyı elde ettiklerini hatırlattı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna rağmen büyük bir hak ihlaliyle içeride tutulduğunu söyleyen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de tutuklu bulunduklarını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir iktidar değişimi olacak. 47 yıl sonra CHP birinci parti olmuş, 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci parti olmuş. Son 31 Mart seçimlerinde Türkiye çapında CHP AK Parti'yi yendi. Ben Erdoğan'ı yendim. İstanbul'da dört kez üst üste Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı yendi. Erdoğan yenilmez değil ama Ekrem İmamoğlu yenilmez."

Özel, Ortahisar Belediye Meclisindeki CHP grubuna başarıları ve çalışkanlıkları dolayısıyla teşekkür etti, bütün partilerin üyelerini de tebrik etti.

Başkan Kaya ziyaretin anısına Genel Başkan Özel’e, üzerinde ismi yazan 45 numaralı Trabzonspor forması ile telkâri hediye etti.

Özel, daha sonra ziyarete katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.