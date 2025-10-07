Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İBB hakkında iki iddianame geliyor. Biri 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü', diğeri Ekrem İmamoğlu hakkında" ifadelerini kullanırken, henüz mahkemeye sunulmayan iddianameleri sayfa sayısına kadar kamuoyu ile paylaştı.

Tepki toplayan paylaşımın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta sonu Bolu'da milletvekilleri ile yaptığı kampta bu duruma dikkat çektiği ve vekillere uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

'YANDAŞ BASINA SIZDIRACAKLAR, HAZIRLIKLI OLUN'

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, CHP lideri Özgür Özel, Abant kampında milletvekilleriyle yaptığı toplantıda yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu ay çıkması beklenen iddianamesine ilişkin konuştu. Milletvekillerini “İddianameyi yandaş basına servis edecekler” diye uyaran Özel’in, “Haberler yaptıracaklar. Cımbızla laflar çekecekler. Oradan algı yürütecekler. Moral bozmak isteyecekler. Buna hazırlıklı olun” dediği öğrenildi.

CHP’nin bu sürece karşı hazırlandığını belirten Özel’in, “Kamuoyuna gerçekleri anlatma, bilgilendirme adına hukukçulardan bir ekip oluşturduk. Sizler de hazırlıklı olun” bilgisini paylaştığı aktarıldı.