CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar” iddiasını dile getirmişti.

Dolmabahçe'de gerçekleştiği iddia edilen görüşmeye dair açıklama yapılmazken ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşeceğini açıkladı.

Trump, Truth Social’daki hesabından yaptığı açıklamada görüşmede büyük ölçekli bir Boeing uçak satışı anlaşmasının görüşüleceğini söyledi.

İki liderin F-16 anlaşması ve F-35’ler konusu hakkında da müzakere etmesi beklenirken Trump, açıklamasının sonunda "Erdoğan’la her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25’inde onu görmek için sabırsızlanıyorum!" dedi.

"UYDURUYOR"

Erdoğan ise "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla bir Gazze pazarlığı yapıldığına" yönelik iddiasına ilişkin soruya ABD'ye gitmeden evvel...

"O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor.

Bizler, uçak alımlarını filan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Türkiye-Amerika arasında alışveriş yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız." demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı’nın açılış konuşmasında, bu konuya dair iddialarını sürdürdü.

"ERDOĞAN TRUMP'IN ADAMIDIR"

19 Mart ve sonrasındaki belediye operasyonları hakkında "Bu darbe bugünün iktidarı tarafından bir sonraki iktidara yapılan darbedir. Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir" diyen Özel "Ne diyorlardı? 'İmamoğlu dış güçlerin adamıdır'. Soruyorum bugün, Trump kimin yanındadır? Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump'ın oğlu ile gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki Cumhuriyet Halk Partililer milletin adamı, milletin evladı, milletin çocuklarıdır. Tayyip Erdoğan Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir" ifadelerini kullandı.

"Nethanyahu’ya savaş kahramanı diyen Trump’tır. ‘Gazze’yi boşaltacağım, oraya oteller, kumarhaneler yapacağım’ diye aklımızla alay eden Trump’tır" diyen Özel, Erdoğan'a yönelik eleştirilerini ve Dolmabahçe görüşmesine dair şu görüşleri paylaştı:

- İsrail, arkasındaki bu güçle Gazze’ye yeni saldırılar başlattı. Kendisine ‘küresel lider’ dedirten Erdoğan, Trump’a karşı çıt çıkarmadı, çıkarmıyor. Şimdi Filistin bu haldeyken, Trump’tan randevu alabilmek için oğlu Junior Trump ile Dolmabahçe’de gizli bir görüşme yaptı. Kayıtlara sokmadan, milletten gizleyerek. Bunu deşifre ettik, ilan ettik. Sustular, inkar edemediler. Ama Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar. Dahası var. ‘Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız’ diye Trump’ın oğluyla ve görüşmeyi ayarlayan, parası ödenen lobi şirketleri marifeti ile Amerika’ya mesajlar yolladılar.

"TRUMP DOĞRULADI"

Bu açıklamadan sonra yine sessiz kaldılar ama saatler sonra Trump doğruladı. Hem de ağzını doldura doldura ‘Erdoğan gelecek Boeing’i konuşacağız, ticaret konuşacağız’ dedi. Biz Erdoğan’ın Trump’a Boeing gündemi ile değil, elbette o gündemin günü gelir. F-16 talebimiz de doğrudur, parasını ödediğimiz F-35’leri almak da anamızın ak sütü gibi helaldir. Bu ülkeye Eurofighter’lar verilmediğinde, Alman sözcü doğrulayana kadar yarım ağızla hatta inkar ediyorlardı. Ekrem Başkan bulunduğu hücresinden, ben Alman Şansölye Yardımcısına, Savunma Bakanı’na, yüz yüze ve her fırsatta Eurofighter’ların Türkiye’ye verilmesini söylemiştik. Kimse F-16, F-35, Boeing gündemine sığınıp esas konuşulacak gündemi ıskalamasın.

Trump'ın yanına gidilecekse karşısına geçilecekse, karşısına dikilinecek. Filistin meselesi konusunda ağız dolusu açık açık konuşulacak. Filistin’in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump’a haykırılacak. Bu yüzden Erdoğan’ın bu lobi şirketleri üzerinde Boeing vaatli ki ardından Boeing'in hisse senetlerine de etki edebilecek şekilde Bloomberg tarafından gelecek hafta Boeing 250’nin üzerinde sipariş alabilir haberi de geçildi. Yani görüşmenin kesinleşmesi Boeing’in siparişlerin kesinleşmesi anlamına geliyor."