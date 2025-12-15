Uzun süredir kanser tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, sonrasında entübe edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durbay'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Durbay'a duygusal sözlerle veda etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DUYGUSAL VEDA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, Durbay'ın çocuk yaşlardan itibaren yanı başlarında büyüdüğünü belirterek, bu kaybı kabullenmenin kendileri için son derece zor olduğunu dile getirdi. Özel, yol arkadaşlığının yalnızca birlikte yürümek olmadığını; aynı endişeleri, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak anlamına geldiğini vurguladı.

"Ferdi'yle de Gülşah'la da aynı hayali kurduk. Ortak düşlerimizin bir bir gerçeğe dönüştüğünü görmüştük. Bazı ayrılıklara insan kendini hazırlayamıyor. Herkes farkındaydı ama biz bu gerçeği kabullenemedik" diyen Özel, yaşanan kaybın kendileri için ağır bir sınav olduğunu belirtti.

"BU NASIL BİR SINAV"

Özel, mesajını "Bu nasıl bir sınav, buna nasıl dayanılır? Ya sabır…" sözleriyle tamamladı.

CHP lideri, paylaşımına Haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Gülşah Durbay'ın seçim döneminde birlikte çekilen bir fotoğrafını da ekledi.

Özgür Özel'in, Durbay’ın Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakımda tedavi gördüğü süreçte kendisini ziyaret ettiği de hatırlatıldı.