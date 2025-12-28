CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara sınırına kadar geldikten sonra düşürülen İHA’ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İSPANYA'DAKİ NATO ÜSSÜ TESPİT EDİYOR"

Cumhuriyet'e konuşan Özel, "Son dönemde düşen İHA’lar konusunda siz ne söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu İHA’lara karşı özel bir hava savunma sistemine ihtiyaç olduğu söyleniyor. Bizim aldığımız bilgiler var. Bu Ankara’ya kadar gelen İHA, karaya 50 kilometre kala tespit ediliyor. İspanya’daki NATO üssü, bunu Türkiye’deki NATO radarları üzerinden tespit ediyor. İspanya’daki NATO komutanlığı, Konya’dan ve Eskişehir’den F-16 kaldırıyor. İHA’nın yanına ulaştıklarında, İHA kara hudutlarımıza yeni gelmiş oluyor. Oradan itibaren İHA 2 saat 5 dakika seyir halinde kalıyor. Türk hava sahasına girdiğinde F-16’lar değişmiyor ama İspanya’daki NATO komutanı, uçağın kontrolünü Türk komuta merkezine devrediyor. Bunlar iki saat boyunca İHA’yı takip ediyor. Bu F-16’ların havada yakıtı bitiyor. İncirlik’ten yeni iki tane F-16 kalkıyor. Bunlar nihayet İHA’yı düşürüyor.

"ERDOĞAN'DAN TALİMAT GELMİYOR"

Esas sorun iki saat boyunca İHA’nın düşürülmemesi. Çünkü geçen sefer Rusya’dan gelen uçağı Erdoğan “Ben düşürdüm” deyip, sonra düşürdüğümüz uçak yüzünden 34 askerimizin şehit olması ve kapıda kalmamız birilerini Rus İHA’sını düşürmek için 2 saat 5 dakika düşünür hale getirmiş. Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor.

"İHA'NIN MENŞEİNDEN DÜŞÜRÜLEMEDİ"

Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA’nın menşeinden düşürülemedi."