CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katıldı. Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşemeyen Özel, sert tepki gösterdi. Özel, Costa’nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Costa’ya kişisel olarak saygı duyduğunu vurgulayan Özel, böylesine kritik bir gündemde doğrudan temas kurulmamış olmasını diplomatik açıdan sorunlu bulduğunu ifade etti.

'5 DAKİKA BİLE GÖRÜŞEMEDİK...'

Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil.”

Özel, Avrupa'nın savunmayla ve güvenlikle ilgili kaygılarını anladığını belirterek, bu konuda Türkiye'nin ne yapması gerekiyorsa bunu yürekten desteklediğini dile getirdi.

'KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL..'

Özel, "Bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

-Otoriterlerin yarattığı sorunları otoriterlerle çözemezsiniz. Erdoğan’ın veya bir başka otoriter liderin size vaat ettiği, istikrar değildir.

-Bir ülkede demokrasi varsa o demokrasi size iyi istikrarlı, iyi ilişkiler vaat edebilir.

-Ülkede demokrasi yoksa, ülkede otokrasi varsa o size şimdilik çıkar ilişkisi vaat eder. Ama ilerleyen sürede yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralar.

-Avrupa Birliği’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye’de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak?

-Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoriter ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım.