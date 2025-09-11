CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanması ve Gürsel Tekin ile beraber kayyum heyetinin göreve gelmesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İl Başkanlığı önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na taşınırken; il binası da CHP liderinin çalışma ofisi oldu. CHP lideri Özgür Özel bugün yeni çalışma ofisine geldi.

Özel yaptığı mahkeme kararının ardından yaptığı ilk açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli basın mensupları, Sayın eş genel başkanlarıma ilk kurumsal ziyareti gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Büyük bir hukuksuzluğun karşısındayız. Bu bina kazanan binaya dönüştü. Bu bina İstanbul'u kazandı. İstanbul'u kazananın Türkiye'yi kazandığı gerçeğiyle bu bina hedef haline geldi. Bu binanın kendisi de davalık bu binanın kedisi bile veterinerlik oldu. Seçim kazanıyoruz baş eğmiyoruz diye bunlar oluyor.

'BAHÇELİ'YE 'SOKAK' YANITI!'

Bundan 2 saat önce bu bina işgal altındaydı. Her yerinde polisler vardı. İstanbul'daki CHP bir bütün olarak kayyuma itiraz etti. 'Biz kayyuma karşı olağanüstü kongre istiyoruz' denmiş. Seçilmiş iradenin yerine geçmeye çalışıldı. Biz baba evine davette bulunduk. 5 bin polisle gelindi. Bina ablukaya alındı. Bu ablukanın benzeri Ankara'daki gar katliamında alınsaydı 104 canımız gitmezdi. Orada alınması gereken tedbirin 50 katını burada aldılar. Bir kayyum partisine karşı suç işlemiş 30 kişi ile geldi. Bizim niyetimiz sokağı karıştırmak değil haneye tecavüze mani olmak...

Bina bizim binamız. Polislerimizin hepsi vatan evladı ama burada hukuksuzluğa alet ediliyorlar. Bugün işgal sonlandı. Sayın Bahçeli'nin ifadelerinde var 'sokakları mı karıştıracaksınız? diyor. Erdoğan 'kimsenin sokakları karıştırmasına izin vermeyiz' diyor. Bizim niyetimiz sokakları karıştırmak değil; haneye tecavüze engel olmaktadır. Buradaki direnişin hukuktaki adı 'meşru müdafaadır. AKP'lilere soralım birileri sizin seçtiğiniz kişilerin yerine kayyum atanmış ve birileri kendi kafasına göre birilerini koymaya çalışıyor. Ne yapacaksınız? Elinizde çiçekle mi karşılayacaksınız? Evet biz demokrasinin olmadığı yerde hayatı durdururuz.

'BU İŞLERİ KİMSE BASİTE ALMASIN!'

MHP'lilere sorarım Devlet Bahçeli yerine biri getirilse direnmeyecek misiniz? Olacak iş mi bunlar. O yüzden bu işleri kimse hafife almasın. Arkadaşlarımız kimsenin burnunu kanatmadı ama ölmeyi bile göze aldılar. Bu binadaki biber gazı bile yeni çıkıyor.

'HAKİM GENÇ YAŞINDA SİCİLİNE KARA LEKEYİ SÜRECEK Mİ?'

Hakim bu kararın ardından genç yaşında siciline bu kara lekeyi sürecek mi onu göreceğiz. Birkaç hafta içinde yeni ilçe başkanlarımız seçilecek. Zaten yapılan iş konusuz kalacak. Biz itiraz ettik ertesi gün 'eylülün sonunda bir duruşmam var o gün konuşuruz' diyor. O güne kadar bu itirazı karara bağlamayacak... Burayı kayyumda tutmaya çalışan bir anlayış. Biz talimatı kimin verdiğini biliyoruz. Gencecik yaşında aldığı talimatla siyaseti bu kadar değiştiren hakim; iktidar değiştiğince siciline kara leke süreceğini bilmiyor mu?

'İÇİŞLERİ BAKANI İNANILMAZ BİR ADAM'

İçişleri bakanı.. İnanılmaz bir adam. Bana saldırıldığında ilk telefonu o açar. Çıktım dedim ki İçişleri Bakanı aradı. Ben de 'bu saldırıyı siyasi olarak nitelendirmiyorum tahkikat yapılacak' diyorum. İlk onlar arar hep. Ama gün bizim hakkımızı teslim etmeye gelince dut yemiş bül büle dönüyorlar. Evimizi taşıdım diyorum. Kiracıyı çıkardım ben oturacağım diyorum 'oturamazsın' diyor. Ya şikayeti olan gider mahkemeye.

Bütün meslektaşları bu davaya tedbir verilir mi diye parmağını ısırıyor. Olmayacak işi oldurmaya çalıştırlar. Bundan sonra da buradayız. Dimdik ayaktayız. Zulümle duruşumuzu değiştiremezler. Onların bize çizdiği yere mahkum kalmayız. Milletvekillerine bariyer çekersiniz ama CHP'nin çigisine bariyer çekemezsiniz. Mücadelemiz sürecek. Hepinize gayretleriniz için teşekkür ederiz. Bundan sonra da hem il başkanlığında hem buradaki ofisimizde görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

'YERLİKAYA EVİMDEN ÇIK! SENİ İSTEMİYORUM'

Bu bina il başkanlığı değil çalışma ofisiyse bana sormadan evime nasıl giriyorsunuz? Bu bina il başkanlığıysa buraya he vatandaş girebilir. Ali Yerlikaya'ya söylüyorum burası il başkanlığı değilse madem evimden çık seni istemiyorum."

İlk resmi ziyareti gerçekleştiren Dem Parti eş genel başkanları da Özel'in yanında durdu. Tuncer Bakırhan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir nezaket ziyareti değil bu hukuksuzluğa ortak bir irade göstermenin ziyaretidir. Siz de izliyorsunuz halkın seçmiş olduğu iradeler yargı eliyle işlevsizleştiriliyor. Maalesef iktidar tarafından kayyum uygulamaları sadece sizyasi partilerle sınırl olmadan Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Biz bu hukuksuzluklara karşıyız. Biz bu hukuksuzluklara karşı CHP'nin yanında olacağımızı buradan duyuruyoruz. Bizler yıllardır demokrasi mücadelesi yürütüyoruz. Bu uygulamalar demokrasiye karşı duruştur. CHP'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BUGÜN CHP İÇİN RİSK OLAN YARIN AKP İÇİN OLACAKTIR

Siyasi iradenin gasp edilmesi, kayyum atanması da hukuksuzluktur. Biz demokrasinin yanında olacağız. Sessiz kalmayacağız. İktidar, seçilmiş irade ve belediyelerle uğraşmaktan vazgeçmelidir. Demokrasi ile orta doğuya örnek bir model olabiliriz ama yapay gündemleler halkımızı yormaya çalışıyoruz. Bu topraklar üzerinde demokrasi ve adalet istiyoruz. Demokratik olmayan rejim bugün CHP için risk oluşturuyor ama yarın AKP için de risk oluşturacaktır. Bir an önce bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtiyoruz."