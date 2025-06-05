Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle dün soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturma gerekçesinin "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" olduğu belirtilmişti.

İKİNCİ SORUŞTURMA ANKARA'DAN GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gaziosmanpaşa'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmasında konuşan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert çıkıştı.

İBB'ye yönelik soruşturmaları 'kumpas' olarak nitelendiren Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i de eleştirmişti.

İBB operasyonlarında gözaltına alınanların hastaneye sevk edilme görüntülerine tepki gösteren Özel şunları söylemişti:

"Görevlendirdiği kişiler darbeyi asker üniformasıyla değil, savcı cübbesiyle yapmaktadır. Bu darbeye direneceğiz!

Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Dün o görüntüler Türkiye'yi 60, 70, 80 yıl geriye götürmüştür.

Görüntülerin talimatını kim verdiyse bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana huzur yok.

Savcı sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim.

Erdoğan'a söylüyorum, AK Parti'de aklını başına toplayacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan!"