CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından şimdi de tazminat davası açıldı.
Özel, Ümraniye mitinginde Gürlek'in resmi görev başındayken Eti Maden'den maaş aldığını iddia etmişti.
Gürlek’in avukatı tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Özel’in açıklamalarının “kişilik haklarına ağır saldırı” niteliğinde olduğu belirtildi.
Özgür Özel'e "iftira içerikli ifadeler kullandığı" gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.
Dava dilekçesinde, Özgür Özel’in 4 Kasım’daki grup toplantısında ve 5 Kasım’daki Ümraniye mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalar yaparak Gürlek’i hedef aldığı, ardından da Başsavcı’nın kamu görevine yakışmayacak şekilde “ikinci maaş” aldığı yönünde ithamda bulunduğu ifade edildi.