CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.

578 sayfalık Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin tamamlanmasının ardından Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrı yaptı.

"Erdoğan hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık?" diye soran Özel, "Haydi bakalım, Devlet Bahçeli canlı yayın istiyoruz. TRT bir kanal tahsis etsin. Milletin gözü önünde yargılama istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar:

'ERDOĞAN HANİ İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKTIK?'

Türkiye'deki tüm hukukçulara sesleniyorum. İddianamede 29 kez 'İmamoğlu suç örgütü' geçiyor. Vicdanlı insanlara sesleniyorum. Hani nerede masumiyet karinesi? İmamoğlu için daha iddianame yazmamış... Erdoğan hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık, arkadaşlarımız masumdur.

'HAYDİ BAHÇELİ CANLI YAYIN İSTİYORUZ'

Düş milletinden yakasından... Zulmetme artık! Sizi yargılayacağız. Yazıklar olsun iftiralarınıza. Haydi bakalım, Devlet Bahçeli canlı yayın istiyoruz. TRT bir kanal tahsis etsin. Milletin gözü önünde yargılama istiyoruz.

Berbat bir iddianame ortaya çıktı. İmamoğlu için hazırlanacak iddianameden de hiçbir şey çıkmayacak.

'ERDOĞAN'A TARİHİ ÇAĞRI'

Erdoğan'a tarihi bir çağrı yapacağım. Bu iktidar meşruiyeti kaybetti.

Trump'ın oğlu geldi önce... Erdoğan BM'ye gidecek. Cumartesi iş insanı ile görüştü dediler.

Boeing alma, doğal gaz alma sözü verdi. Görüşme bitti sonuçlar ortaya çıktı.

Boeing doğru çıktı, vergileri kaldırdı. Çin mallarına ilave vergi koydu. Eskişehir'de nadir toprak elementleri pazarlığı yaptı.

Dünyada en çok Çin'de var. Trump, Ukrayna'daki elementlerinin peşinde. Bu elementleri kendimizi çıkarmak gerekiyor.

Trump, 1 yılda o kadar çok nadir element sahibi olacağız ki öyle anlaşmalar yaptım dedi.

'SADECE DEVLETİMİZ ÇIKARSIN, SATSIN'

Erdoğan'a şunu söylüyorum, kendi siyasi geleceğin için Trump'a satamazsın.

Nadir toprak elementlerinin satışının yasaklanması hakkında kanun teklifimiz hazır. Sadece devletimiz çıkarabilir, satabilir.

Komisyona sunacağız. Var mısın bu kanunu geçirmeye yok musun? İlk imzayı canlı yayında ben atıyorum.

Önümüzdeki Pazar günü toprak elementleri için Eskişehir'deyiz. Hepinizi bekliyorum.

'DÜNYA, TÜRKİYE'NİN 1'DEN BÜYÜK OLDUĞUNU ÖĞRENSİN'

CHP Sakarya İl Başkanımızdan önümüzdeki dönem 4 milletvekili bekliyoruz.

Dün MYK toplantımızı yaptık. Bugün grup toplantımızı yapıyoruz. Yarın İstanbul'da son mitingimizi yapacağız.

CHP'nin yurt dışı temaslarında birileri rahatsız oluyor, tedirgin oluyor.

Dünya, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret olmadığını bilmeli.

Yasaksız, vizesiz yeni bir iktidarı herkes görüyor.

Dosta güven, olmayana kaygı versin. Bütün dünya Türkiye'nin 1'den büyük olduğunu öğrensin.

'KIBRIS'TA KARDEŞ PARTİMİZ KAZANDI'

Hafta sonu KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Kardeş partimiz CTP, kardeşimiz Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı oldu.

KKTC seçimlerinde CHP doğru yerde durdu. Cumhur İttifakı yanlış yaptı. Türkiye'den siyasetçi, bürokrat, popçu, türkücü götürdüler.

Kimse Kıbrıs'ı arka bahçesi görmesin.

CHP ne başta karıştı, ne de sonda... Biz bir galibiyet alacaksak, önümüzdeki Türkiye seçimlerinde alacağız. Kıbrıs'ta kardeş partimiz kazandı.

Kıbrıs'a plaka verirseniz, vilayet olarak görürsünüz. Cumhurbaşkanı'nı da Vali olarak görürsünüz. Kıbrıs, bağımsız bir Türk devletidir, kardeşimizdir.

Vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz.

'HOLLANDA PLAKASI VERMİŞLER...'

Bugün 19 Mart darbesinin 216.günü...

Nihayet iddianame ortaya çıktı. Tam 578 sayfa...

Sanki elinize aldığınızda, önemli bir şey varmış gibi. Dosyada 16 kez sadece sözde delillere atıf var. 496 kez aldığı ifadelere atıf yapıyor. Bir gizli tanığa Hollanda plakası vermişler. Ben onlara bir Hollanda bilgisi vereceğim. Kanıt koyacağım, bildiğimi bilsinler.

Aziz İhsan Aktaş, 388 kamu ihalesi almış... 300 ihaleyi AKP'den almış. 88'i CHP'li belediyeler. 7 tertemiz belediye başkanımızı bir torbaya atmışlar. Aziz İhsan Aktaş 704 yılla yargılanan suç örgütünün sözde lideri serbest geziyor, başkanlarımız aylardır hapiste.

113 yerde 'duydum' geçiyor ifadelerde... İtirafçı denilen iftiracılar var. Birinde 'rüşvet verdim' geçmiyor, biri rüşvet verdim demiyor. Önümüze kanıtı koysalar, ne diyeceğiz biz? Nasıl arkalarında duracağız? 578 sayfa iddianame tel tel dökülüyor.

Arkadaşlarımızı serbest bırakın, görevlerinin başına dönsünler.

Yaptığınız zulüm yeter tutuksuz yargılama bekliyoruz.