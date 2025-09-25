İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün, bazı hastaların şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusuyla harekete geçen ekipler, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç.'yi erken doğumu ilaç yoluyla teşvik ettiğine dair iddiaları incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonla P.Ç. gözaltına alındı.

EVDEKİ TELEFON VE BİLGİSAYARA EL KONULDU

Polis ekiplerinin şüphelinin evinde yaptığı aramalarda, 2 USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

'CYTOTEC' İSİMLİ İLACI VAJİNAL YOLDAN UYGULAMIŞ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne, kimlik bilgileri gizli tutulan kişi tarafından ihbar içeren elektronik posta gönderildiğini, ihbarda Sancaktepe'de faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığının iddia edildiğini belirtti.

Özellikle "Cytotec" isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki iddialar üzerine, derhal inceleme ve soruşturma başlatıldığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 3 Eylül ile 16 Eylül tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır. Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için ilgili hastanenin 'Kadın Hastalıkları ve Doğum' branşında hasta kabulü 19 Eylül tarihi itibarıyla durdurulmuş, kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır. Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış, ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

8 BİN ERKEN DOĞUM İDDİASI

Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.