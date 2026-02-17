Son dönemde özel hastanelerde alınan otopark ücretleri kamuoyunun gündemine oturdu. Özellikle büyük şehirlerde sağlık hizmeti almak için hastaneye giden vatandaşlar, yüksek otopark bedelleriyle karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu ücretlerin yasal dayanağı tartışma konusu.

Hastane çevrelerinde alternatif park alanı bulmakta zorlanan araç sahipleri, mecburen hastane otoparklarını kullanıyor. Ancak kısa süreli ziyaretlerde dahi talep edilen yüksek ücretler tartışma yaratıyor.

YÖNETMENLİK NE DİYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi, hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile üniversitelerde otopark ihtiyacının karşılanmasını zorunlu kılıyor.

Alan yetersizliği ise ücret talep etmek için geçerli bir gerekçe olarak kabul edilmiyor.

Düzenlemeye göre özel hastanelerin her 85 metrekarelik kapalı alan için en az 1 araçlık ücretsiz otopark yeri ayırması gerekiyor.

Örneğin 8 bin 500 metrekarelik bir hastanede 100 araçlık ücretsiz park alanı sunulması şart.

BEDAVA OLMASI GEREKİYOR AMA 250 TL'DEN BAŞLIYOR

HaberTürk, özel hastane otoparklarını Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile gezdi, bazı özel hastanelerde 0-3 saatlik park için 250 TL talep edildiği görüldü.

Ücretsiz alan bulunmadığı belirtilirken, ücretlerin bazı durumlarda 400 TL’ye kadar çıktığı ifade edildi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Binlerce metrekarelik hastanede 1 araçlık ücretsiz otopark alanı bile bulunmuyor. Bir rapor alıp çıktığınızda bile otoparka 400 TL ödemeniz gerekiyor. Bunu ben de ödedim. Özel hastaneler ücretsiz otopark alanını karşılamak zorunda” şeklinde konuya dair önemli bir açıklamada bulundu.

Ağaoğlu ayrıca otoparkların ticari amaçla işletildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bazı özel hastaneler 1 araçlık alan dahi bırakmıyor. Kesinlikle, 300 TL-400 TL vale şirketlerine işletiyorlar. Denetime gidildiğinde ise hastanenin önündeki vale kulübesini kaçırıyorlar” dedi.

Yüksek ücretler nedeniyle vatandaşların farklı yollar aradığı da görülüyor. İlk 45 dakikanın ücretsiz olduğunu belirten bir hasta yakını yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Zaten 45 dakika bekliyorsun. 45 dakika dolmasın diye 3 saat tur yaptım” dedi.

Ağaoğlu, haksız ücret talebiyle karşılaşan vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabileceğini ve CİMER üzerinden şikâyette bulunabileceğini belirterek, iptal talebinde bulunulması gerektiğini vurguladı.

DENETİM VE HAK ARAMA ÇAĞRISI

Uzmanlara göre, yönetmeliğe rağmen ücretsiz otopark alanı sunulmaması ciddi bir sorun. Hasta ve yakınlarının mağduriyet yaşamaması için denetimlerin artırılması ve vatandaşların haklarını araması gerektiği ifade ediliyor.

Özel hastanelerde otopark ücretleriyle ilgili tartışmanın önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.