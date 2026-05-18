Elazığ’da jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘evrakta sahtecilik’ soruşturması kapsamında özel bir hastane ile bir bakım ve bir diyaliz merkezine operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başlatılan eş zamanlı baskınlarda 20’den fazla şüpheli gözaltına alındı.

DOKTOR VE HEMŞERİLERE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapıldı. Aramalarda tüm evraklara el konulduğu ve soruşturmanın halen devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve bazı kamu personelinin olduğu öğrenildi.

SAĞLIK MERKEZLERİNDE İNCELEME

Soruşturma kapsamında, özel hastaneye acil hasta sevki yapan kuruluşların bilgileri incelendi. Yapılan incelemelerde sevklerin mevzuata uygun olduğu tespit edildi. Bu nedenle soruşturmanın odak noktası yalnızca özel hastane olurken, ilgili sağlık merkezlerinden bilgi ve evrak temin edilerek soruşturma derinleştirildi.