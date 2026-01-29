Aile Dayanışma Ağı, Silivri’de görülen Aziz İhsan Aktaş davasının ilk duruşması devam ederken açıklama yaptı. Dilek Kaya İmamoğlu’nun konuşmasından sonra kürsüye gelen CHP lideri Özgür Özel, “Hepiniz hesap vereceksiniz. İki elimiz yakanızda. Yazıklar olsun bu düzeni kurana sürdürene” diyerek sert tepki gösterdi.

TRT’YE BÜYÜK TEPKİ

Özgür Özel, “Bu vakitten sonra bu mahkeme için tutuksuz yargılama şarttır. 700 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş evinde yatıyor. Ceza alsa yatarı kalmayacak arkadaşlarımız Silivri’de yatıyor” dedi.

Özel, CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yapılan operasyonda kullanılan ‘para sayma’ arşiv görüntüsüne tepki göstererek TRT Haber mikrofonunu eline aldı: “Elimizde görüntü yoktu, aradık ‘Nasıl yaparsınız?’ dedik. ‘Onlar stok görüntü’ dediler. Utanmıyor musunuz dedik? Yalandan iftiradan bıkmış usanmış durumdayız. Burada yılan yok karşınızda, yılanlar belli” diye konuştu.

Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin cezaevinde evlendiğini hatırlatan Özgür Özel, TRT’ye tepki gösterdi: “Bakın eşinin gözünün içine. Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Al. Ne diyorsun diye sor bakalım. Kasadan mühür çıktı. Para çıktı yalanı attınız. O gün daha 5 aylık evliydi. Bu kadar zulmün, bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Bu dünyada olmasa öbür dünyada olacak. İki elimiz yakamızda. Kimse helallik istemesin. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz” dedi.

MUSSOLİNİ YÖNTEMİ

Özel şunları söyledi: “Bu insanları içeride tutmak Mussolini’nin ön infaz yöntemidir. Yani yargılamadan önce infaz etmektir. Yani başımızdaki diktatörün rejimi bu muhalifi içeride tutmak istiyor. ‘O yüzden biz bunu tutukladık’ demek Mussolini yöntemidir. Bunu Mussolini yapıyordu. Buradaki arkadaşlarımızın bir gün daha tutuklu kalması Mussolini’nin yargılamadan önce verdiği infazın tatbikidir.”

Dilek İmamoğlu: ‘Canlı yayın tercih değil zorunluluk’

Aile Dayanışma Ağı (ADA), 23. buluşmasını, Silivri’de düzenledi. Buluşmaya tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, İPA Başkanı Buğra Gökce’nin eşi Filiz Kahveci Gökce de katıldı. Dilek İmamoğlu, “Milletin vicdanına hesap vermek için; tüm duruşmaların canlı yayınlanmasını sağlamak artık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi ve şunları söyledi:

‘AÇIKÇA TARAF OLUN’

“Sürekli, çok istenmesine rağmen hukuken yapılamıyor gibi bir algı yaratılmak istendiğinin farkındayız. Oysa her şey TBMM’nin elindedir. Adaletin üzerindeki perdeyi kaldırmak, hukuku siyasetin gölgesinden kurtarmak, milletin vicdanına hesap vermek için; tüm duruşmaların canlı yayınlanmasını sağlamak artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bütün siyasileri; bu sorumluluktan kaçmadan, açıkça taraf olmaya ve halkın karşısına çıkmaya çağırıyoruz.”