İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ile birlikte yıllarca sürecek yargılamaların, Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleyeceği görüşü CHP’yi yeni formül arayışına yöneltti.

‘SANDIĞA VARIM’

Özgür Özel önceki günkü Sultanbeyli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda da karda kışta da varım. Aday olursan seninle yarışmaya varım” dedi. Özel’in bu çağrısı parti tabanında “Adaylık için ilk sinyal” olarak değerlendirildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın üzerinde de soruşturma baskısı olması nedeniyle Özel’in genel başkan olarak doğal aday olduğu belirtiliyor.

İstanbul’un önemli ulaşım noktalarından Kabataş’taki Transfer Merkezi’nin ilk etabının açılışı İmamoğlu tarafından yapılmıştı. İkinci etabını Özgür Özel açtı.

‘SİYASİ OPERASYON’

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun hukuki haklarını savunmak için bir ekip de kurdu. Bundan sonraki süreçte hukukçu kurmaylar iddianamedeki çelişkileri ortaya koyarak savunmaları hazırlayacak. CHP’de dava süreçleri ile ilgili sadece hukukçu milletvekilleri yorum yapacak.

'ÖZÜR BEKLİYORUM'

Bu arada İstanbul’da Kabataş Transfer Merkezi’nin açılışına katılan Özgür Özel’in hedefinde iktidara yakın medya vardı. Basının İBB ile ilgili iddialarının iddianamede yer almamasına dikkat çeken Özel “Yayın yönetmenlerinden özür bekliyorum. Bunların hepsini birden organize eden Recep Tayyip Erdoğan’dan açıkça özür bekliyorum. Kul hakkına girdiniz” dedi.

GİZLİ TANIK TEPKİSİ

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekrem Başkan masumdur, arkadaşlarımız masumdur. Atılan iftiralar çürüyecek. Millet doğruyu görecek. Eninde sonunda Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak.”

Özel, gizli tanık Meşe ve İlke’ye ilişkin de “Noktasına virgülüne kadar aynı ifade, arada 8 ay fark var. Demek ki sözün gerçekliği yok, iftiraya sahip aranıyor. HSK’dan bu işe el koymasını isteyeceğiz. Millete sizi şikayet edeceğiz, bu kumpas yüzünden” diye konuştu.