CHP'de mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin olağanüstü kurultaya kapıları kapatmasının ardından, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel cephesinde yeni parti iddiaları artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Yeni parti için Özel'i destekleyenler arasında da iki farklı görüşün hakim olduğu belirtildi.

GENÇLER FARKLI YAŞLI ÜYELER FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarının üyelerle yaptığı görüşmelerde gençlerin yeni parti kurulmasına daha sıcak baktığı belirtildi. Genç üyeler belirsizliğin sona ermesini isterken, yeni parti isteyenlerin yaşının 45-55 yaş grubuna kadar uzandığı kaydedildi.

55 ve üzeri yaşındaki CHP'lilerin ise partiye duyduğu aidiyet nedeniyle "CHP bizim partimiz, buradan nasıl ayrılırız?" düşüncesiyle hareket ettiği belirtildi. Bazı üyelerin butlan yönetimine rağmen CHP çatısı altında siyasete devam etmek istediği iddia edildi.