Partisinin grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik iddialarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni belgeler açıkladı. Özel, şu mesajları verdi:

“190 yıl boyunca alacağı maaşla edinilmiş mal, mülk var. ID numaralarının yalan olduğunu söyleyen yok. Bir eksiklik varsa çıkıp söyleyin.

MAAŞLARIN İKİ KATI

Akın Gürlek’in gizlemediği Mahal’ler var. Ankara’da 1, İzmir’de 2 tane. Mahal projelerini yapan firma Türkerler İnşaat, yıllar önce başka bir firma ile ihtilaf yaşamış. 2021’de dosya takipsizliğe uğramış.

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olunca dosya yeniden açılmış ve Türkerler lehine karar verilmiş. Mahal projelerine bu tapular alınıyor ya, verilen paranın hesap hareketlerini görelim.

Bunların emsal değerleri 71 milyon. Biz ‘Ömür boyu alacağı maaşının 19 katı malı var’ diyoruz. O maaşının 2.5 katı kadar malı olduğunu söylüyor.

Şimdi gösterdiği tapuların içinde olmayan Tema’daki ev. Ama Tema’dan açıklama var. Bir başka örnek 96 milyonluk Senfoni Evleri satış sözleşmesi; imza, mühür, isimler. Tapu yok ama resmî belge var.

Eski CHP Milletvekili Emine Ülker Tarhan, yeniden CHP’ye katıldı. Özel, “Baba ocağına dönüyor” diyerek Tarhan’a rozetini taktı.

HODRİ MEYDAN

Dava açacağım diyor. Ama bir dava yok. Ben açacağım. Avukat tapu sicil kayıtlarını isteyecek, hakim karar vermek için getirecek; o zaman millet kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor görecek. Hodri meydan.

AK Partili arkadaşlar: elinizdeki belgeleri genel başkana götürecekseniz, AK Parti’nin genel başkanına götürün. Şikayet edilecekse genel başkanınıza niye gitmiyorsunuz? Çünkü o herşeyi sizden daha iyi biliyor.’

‘O tapucular kaynağımız değil’

Özel, tapu memurlarına soruşturma açılmasına değinerek, “Hepsinin FETÖ bağlantısı çıkıyormuş, kendince FETÖ şampuanı ile ellerini yıkayıp temize çıkacaklar. Hiçbiri bizim kaynağımız değildir” dedi. Kürsüden İBB tutuklularının fotoğraflarının olduğu dövizi gösteren Özel, “Tayfun Kahraman, Murat Çalık, Buğra Gökce, Ramazan Gülten ve Fatih Keleş’e aileleri üzerinden zulmediliyor” diyerek tutuksuz yargılama isteğini tekrarladı.