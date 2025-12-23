CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 1 ay sonra partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden depremzede aileler de katıldı.

Özel, deprem müteahhitlerinin Covid affından yararlanacağından bahsederken araya giren acılı aileler, "Sesimizi duyan var mı? Affetmek yok! Dayanacak gücümüz kalmadı" diye bağırdı.

'DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'

Özel'in konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

Bugün aramızda depremde yakınlarını kaybedenler var. Bu salonda öfkeyle bulunuyorlar. (Özgür Özel'in sesini keserek: Sesimizi duyan var mı? Affetmek yok! Dayanacak gücümüz kalmadı...) Sesimi duyan var mı diye bağırıyorlar. Grubumuz deprem suçlularının bu düzenlemeden faydalanmaması için elinden ne geliyorsa onu yapacak.

'ONLARIN SESİNİ KESMEYE UTANIRIM'

Onların sesini kesmeye utanırım. Onların sesini biz duyduk. Ümit ediyorum bütün vekiller bu sesi duyarlar. Birtakım kirli lobilere alet olmak yerine, siyasi ilişkilere teslim olmak yerine bu sesi duyarlar ve bu aftan asla ölümlerden sorumlu olanlar yararlanmaz.