Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası etkinlikleri açılışında konuştu.

CHP'nin kuruluş sürecini anlatan ve bu hafta yapılacak etkinliklerden bahseden Özgür Özel, şunları söyledi:

-Ülke olarak tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Hem ekonomik, çok partili rejimin sokulduğu zor dönem olarak. yargı bağımsızlığı açısından çok zor bir dönem yaşadığımızı.

-Derdini anlatmak isteyenin sesinin kısık kaldığını aksini yapanların da cezalandırıldıklarını. İstisna olacak tutukla tedbirinin kaideye dönüştüğünü, kayyımın kaide olduğu bir sürecin içindeyiz.

-Ne yazık ki demokrasiyle göreve gelen bir iktidarın demokrasi treninden inmesinin ve sandıkla değil baskıyla yönetme tercihinin ağır sonuçları. İktidara demokratik tehdit olan he grup ortadan kaldırılmak isteniyor. 1 kişi ve onun yanındakiler iktidarda kalsın diye.

-Yaşadıklarımızın özeti Türkiye’de artık Erdoğan’ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmıştır. Cumhur İttifakı’nın çıkar ve hedefleriyle milletinki ayrışmıştır. Erdoğan çıkarları için her şeyi feda edebilecek durumdadır. Milletin refahı ve huzuru da dahildir. O neden Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır.

-Bu milletin yoksulluğunu gidermesi gerekenlerin rezervler biraz toparlanınca yeni şoklara hazırlıklıyız dedikleri ve onlarla aynı yeden talimat alan savcıların yeni şokları ülkeye yaşattığı günlerdeyiz.

-Buna karşı ne yapacağız. Kararlılığımız kesin bir mevzi olarak CHP’yi savunma peşinde ve niyetinde değiliz bir cephe olarak demokratik siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Bu sadece bir siyasi parti değil, milletin ve demokratik siyaseti savunan tüm partilerin ortak kararlılıkla olacaktır.