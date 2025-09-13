Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde zorunlu hale getirilen biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili iddialar Meclis’e taşındı.

‘NEDEN ÇOK PAHALI’

CHP’li Şeref Arpacı, yaklaşık 3 bin 500 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin 1 Aralık 2025’ten itibaren biyometrik sistem kurmak zorunda olacağını hatırlattı. Vekil Arpacı, bu sistemin yalnızca Türk Telekom iştiraki olan İnnova Bilişim Çözümleri’ne lisanslandığı iddialarını aktardı.

Arpacı, TBMM’ye Bakan Yusuf Tekin’in cevaplaması için soru önergesi verdi. “Ülkede kaç tane özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi var? Öğrenci ve personel sayıları nedir? Sistemin altyapısı hazır mı?” diyerek açıklama istedi.

Arpacı, aynı cihazı 400–600 dolar aralığında satan firmalar olmasına rağmen mecbur tutulan firmanın firmanın fiyatlarının 4 bin 500–4 bin 800 dolar + KDV olduğuna dikkat çekti.

Şeref Arpacı

Bakana soru önergesi

Arpacı, soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in şu soruları cevaplamasını istedi: Biyometrik kimlik doğrulama sistemi yapan firmalar araştırıldı mı? İşi neden bir firmaya verdiniz? Bu firmayla yakınlığınız var mı? Firma yetkilileriyle görüştünüz mü?”