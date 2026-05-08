Hırvatistan'ın masmavi sularında, sadece bir diktatörün özel mülkü olduğu için on yıllarca dünyadan saklanan bir ada düşünün. İçinde zebraların koştuğu, Kraliçe II. Elizabeth’in Cadillac ile gezdiği ve gerçek dinozor ayak izlerinin bulunduğu Brijuni, bildiğiniz tüm tatil rotalarını unutturmaya hazır.

Hırvatistan'ın Pula şehri açıklarında yer alan Brijuni Milli Parkı, eski Yugoslav lideri Josip Broz Tito’nun özel inziva yeriydi.

Yıllarca halka kapalı kalan bu "ütopik" ada, bugün kapılarını dünyaya açtı. Üstelik mayıs ayından itibaren Avrupa'dan 35-40 sterlin gibi rakamlara uçuş bulmak mümkün.

Adanın en ünlü sakini, 1972 yılında Hindistan Başbakanı Indira Gandhi tarafından hediye edilen 54 yaşındaki fil Lanka, ancak adanın asıl "yaramazı", Tito'nun favori evcil hayvanı olan Afrika gri papağanı Koki.

Koki sadece "Tito! Tito!" diye bağırmıyor, turistlere beklenmedik hakaretler savurmasıyla da tanınıyor.

Eğer biraz bütçeniz varsa, 1953 model bir Cadillac Eldorado ile adayı turlayabilirsiniz. Bu araba sadece bir klasik değil; arka koltuğunda Indira Gandhi’den Kraliçe II. Elizabeth’e kadar dünya tarihini değiştiren isimleri ağırlamış mekanik bir hatıra.

130 milyon yıllık misafirler

Brijuni sadece siyasi tarihle değil, doğa tarihiyle de büyülüyor. Adada Erken Kretase dönemine ait 200’den fazla gerçek dinozor ayak izi bulunuyor. Çocuklar (ve içindeki çocuğu yaşatanlar) için adeta gerçek bir Jurassic Park deneyimi.

Adanın stratejik konumu, 5. ve 6. yüzyıllarda Bizans İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmasına neden olmuş. Bugün bu devasa "taş bulmaca" gibi görünen kalıntılar, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor.

Brijuni, 14 adadan oluşuyor ancak ana turistik yerler 5,6 km²’lik Büyük Brijun adasında. Kompakt yapısı sayesinde adayı bir günde keşfetmek çok kolay.

Pula Havalimanı'na ulaştıktan sonra 13 km uzaklıktaki Fažana limanına geçip teknelerle adaya ulaşabilirsiniz.