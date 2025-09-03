Özel okullardaki yüksek zamlar nedeniyle çocuklarını devlet okullarına yönlendiren veliler, bu kez de kayıt sürecinde büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Zorunlu kayıt bölgelerinin dışındaki okullara çocuklarını kaydettirmek isteyen ailelerden “bağış” adı altında yüksek ücretler talep ediliyor.

FİYATLAR 300 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Resmiyette zorunlu olmayan bağışların, kayıt için bir şart haline getirildiğini belirten veliler, istenen meblağlara tepki gösteriyor. Gelir düzeyi düşük semtlerde bağış miktarının 10-20 bin liradan başladığı, Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi bölgelerde ise 300 bin liraya kadar çıktığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, söz konusu taleplerin yasal olmadığını vurguladı. Yılmaz, “Okulda boşluk varsa öğrencinin kaydı yapılmak zorundadır. Bu ücret talep edilemez. Veliler mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı’na, CİMER’e ya da derneğimize bildirmeli. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor” dedi.